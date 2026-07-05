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ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಡೆಗೆ 3-2ರಲ್ಲಿ ಜಯ
Published: Jul 05, 2026, 08:30 PM
|
Updated: Jul 05, 2026, 08:30 PM
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ವರ್ಡ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ವರ್ಡೆ ಹೋರಾಟ, ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಡೆಗೆ 3-2ರಲ್ಲಿ ಜಯ.
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