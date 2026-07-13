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Published: Jul 13, 2026, 05:50 PM|Updated: Jul 13, 2026, 05:50 PM
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ ತಂಡವು ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ, ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

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