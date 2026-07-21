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ಯಶವಂತಪುರ-ನಾಗಸಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಟ್ರೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ
Published: Jul 21, 2026, 06:05 PM
|
Updated: Jul 21, 2026, 06:05 PM
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ಯಶವಂತಪುರ-ನಾಗಸಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಟ್ರೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ
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