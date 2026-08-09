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  • /ಸಚಿವ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

Written ByBhimappa
Published: Aug 09, 2026, 05:50 PM|Updated: Aug 09, 2026, 05:50 PM
ಬೃಹತ್‌ ಬೈಕ್‌ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಂಗಮ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್‌ ಮೂಲಕ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೌಲ್‌ ಬಜಾರ್‌ವರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

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