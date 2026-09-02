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Published: Sep 02, 2026, 08:40 PM|Updated: Sep 02, 2026, 08:40 PM
ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಪ್ರಯಾಣ, ಜನಸಂದಣಿ ನಡುವೆಯೇ ನಿಂತು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸಂಚಾರ.

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