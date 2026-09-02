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Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 02, 2026, 11:15 PM|Updated: Sep 02, 2026, 11:15 PM
"ಮಾತಿಗೆ ಮಿತಿ ಇರಲಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ" ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಲು ಆಪ್ತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

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