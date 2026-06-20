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ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಹೀರೋ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್
Published: Jun 20, 2026, 04:30 PM
|
Updated: Jun 20, 2026, 04:30 PM
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ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಹೀರೋ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಹೊತ್ತು ಸುನಿ ಆಗಮನ
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