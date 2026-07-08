/ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ: ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 08, 2026, 11:50 AM|Updated: Jul 08, 2026, 11:50 AM
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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