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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ: ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 08, 2026, 11:50 AM
|
Updated: Jul 08, 2026, 11:50 AM
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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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