/ಆಗಸ್ಟ್‌ 13 ರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ

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Written ByBhimappa
Published: Jul 26, 2026, 02:50 PM|Updated: Jul 26, 2026, 02:50 PM
ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ

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