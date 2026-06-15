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Published: Jun 15, 2026, 03:20 PM|Updated: Jun 15, 2026, 03:20 PM
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎದುರು ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್-ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೆಜಿಲ್ 1-1 ಸಮಬಲ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ

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