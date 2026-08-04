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ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವೇ ಶಕ್ತಿ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 04, 2026, 07:05 PM
|
Updated: Aug 04, 2026, 07:05 PM
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ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣ ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ನೀವು ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಪಡಿಸುವ ತಾಕತ್ತು
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