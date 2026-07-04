/ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಬೇಕು

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Written ByBhimappa
Published: Jul 04, 2026, 08:20 PM|Updated: Jul 04, 2026, 08:20 PM
ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದ 19ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಿಂದ ಬಿಎಲ್‌ಒ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ

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