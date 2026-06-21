हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ : ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ
Published: Jun 21, 2026, 06:00 PM
|
Updated: Jun 21, 2026, 06:00 PM
join
share
ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರು 1971 ಪರೀಕ್ಷೆ, 551 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಳಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ.
Recommended Videos
03:45
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ :ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ
06:54
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಯೋಗ
04:58
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲ 43 ಸ್ಥಾನ
05:55
3ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು?
04:41
ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಲಿ
02:34
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ
05:22
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ! ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ನುವಂತಿದೆ ಈ ವರದಿ
01:57
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಕಾಲು; ದುರಂತದಿಂದ ಪಾರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ
08:40
ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಹಾಡುಗಳು
09:17
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ 'ಪತ್ತೇದಾರಿ' ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
04:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಹೀರೋ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್
05:16
ಏನೇ ಹೇಳು ಕುಸುಮ ಹಾಡಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ
Trending
News
Photos
Videos
Karnataka Breaking News LIVE: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾರಥಿ
karnataka news live
1 hr ago
2
ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ:ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕಿಡಿ
R Ashoka
1 hr ago
3
ಜಲಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಂಡ್ಯದ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ..!
International Yoga Day Mandya records
1 hr ago
4
ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ..!
School holiday tomorrow
1 hr ago
5
Yoga: ಬಾಲಿವುಡ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಯೋಗ; ವಿಶ್ವದ ಬಲಶಾಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Indias Strongest Global Brand
1 hr ago