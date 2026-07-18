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Published: Jul 18, 2026, 10:30 PM|Updated: Jul 18, 2026, 10:30 PM
ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲದ ಹೊಯ್ಸಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದರ್ಶನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 720ಕ್ಕೆ 667 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

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ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ : 720ಕ್ಕೆ 667 ಅಂಕ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದರ್ಶನ್‌ ಸಾಧನೆ
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