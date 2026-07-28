हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Jul 28, 2026, 12:10 AM
|
Updated: Jul 28, 2026, 12:10 AM
join
share
ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಷಮ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಹೊಸ ಕರಡು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ
Recommended Videos
01:16
ಕೊಡಗಿನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಚಾದರ್ ಚಢಾನಾ ಆಚರಣೆ
01:42
50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ: ಭೈರತಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್
03:03
ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದಾಸೀರ್ ಪಾಷಾ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು
02:32
ಮೆದಾಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್
01:43
ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆ!
01:48
ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!
01:46
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು
02:46
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ .... ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೀಟಿಂಗ್
00:45
ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ
00:52
ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ
02:46
400 ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ
02:25
ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಕತ್ತಲಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ
Trending
News
Photos
Videos
ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಶಂಕೆ: ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿ !
Bagalkote murder case
49 min ago
2
45 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ತೆರೆ: ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ದಂಪತಿ
Haveri News
59 min ago
3
STRR, ಉಪನಗರ ರೈಲು, AIIMS ಸೇರಿ 13 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಮನವಿ
DK Shivakumar
1 hr ago
4
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮಹಿಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ
Bagalkote
1 hr ago
5
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ Kia Syros EV ಲಗ್ಗೆ: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
Kia Syros EV
2 hrs ago