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Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 28, 2026, 12:10 AM|Updated: Jul 28, 2026, 12:10 AM
ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಷಮ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಹೊಸ ಕರಡು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ

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