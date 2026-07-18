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2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿ! ಏನಿದು ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ 7 ಹಂತ?
Published: Jul 18, 2026, 12:55 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 12:58 PM
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2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿ! ಏನಿದು ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ 7 ಹಂತ?
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