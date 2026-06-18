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Published: Jun 18, 2026, 03:50 PM|Updated: Jun 18, 2026, 03:50 PM
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚೀತಾಗಳ ದರ್ಬಾರ್ ಮುದ್ದಾದ ನೀರು ಕುದುರೆ ಜೀಬ್ರಾ ಮರಿಗಳ ಕಲರವ

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