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Published: Jun 13, 2026, 09:55 PM|Updated: Jun 13, 2026, 09:56 PM

ವೆನ್ನಿಲಾ ಮರ್ಡರ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್

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ವೆನ್ನಿಲಾ ಮರ್ಡರ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್
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