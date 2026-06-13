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ವೆನ್ನಿಲಾ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೊಸ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್
Published: Jun 13, 2026, 09:55 PM
|
Updated: Jun 13, 2026, 09:56 PM
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ವೆನ್ನಿಲಾ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೊಸ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್
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