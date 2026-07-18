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500 ವರ್ಷದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ: TTDಯ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಶಾಕ್!
Published: Jul 18, 2026, 01:00 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 01:04 PM
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500 ವರ್ಷದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ: TTDಯ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಶಾಕ್!
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