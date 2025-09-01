ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ

ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ (ಜನತಾ ದಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್) ಪಕ್ಷವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ "ಸತ್ಯ ಯಾತ್ರೆ" ಎಂಬ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ "ಮಾಸ್ ಗ್ರೇವ್ಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ" ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು, ಇವುಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ "ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರ" ಎಂದು ಕರೆದು, ಈ ಆರೋಪಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NIA) ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.