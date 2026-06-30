/ನಿವಿನ್‌ ಪೌಲಿ 50 ನೇ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜಯಂ; ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಪ್ರೇಮಂ ಜೋಡಿ

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Published: Jun 30, 2026, 05:30 PM|Updated: Jun 30, 2026, 05:30 PM
ಪ್ರೇಮಂ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪುಥ್ರನ್‌ ಮತ್ತು ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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