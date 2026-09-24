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ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ : ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಸಂವಾದ
Published: Sep 24, 2026, 10:00 PM
|
Updated: Sep 24, 2026, 10:00 PM
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ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ದೆಹಲಿಯಿಂದಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ HDK ವಿ.ಸಿ ಸಂವಾದ, ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸರೆನ್ಸ್.
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