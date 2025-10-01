01-10-2025 ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01, 2025 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು * ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬೆಳೆಹಾನಿ- ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ- ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ * ಪ್ರವಾಹ ವಿಚಾರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಟಾಕ್ ಫೈಟ್ - ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಕೆಂಡ - ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮುಠ್ಠಾಳರು ಎಂದು ಕೈಪಡೆ * ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಬಳಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ನಿಶ್ಚಿತ- ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಚಿಂತನೆ- ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಶಿಫಾರಸು * ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಆಯುಧಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮ- ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜಾ ತಯಾರಿ- ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಪೂಜೆ * ಹಮಾಸ್ಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಗಡುವು- ನಕ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಿವಿ- ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗುಡುಗು