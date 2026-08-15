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ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಕ್ರೋಶ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Aug 15, 2026, 09:25 AM
|
Updated: Aug 15, 2026, 09:25 AM
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ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಕ್ರೋಶ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ಬಿವಿವೈ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಎಂದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
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