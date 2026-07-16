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ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನೇ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪಾಕ್ ಆರ್ಮಿ ಕುತಂತ್ರ
Published: Jul 16, 2026, 10:50 PM
|
Updated: Jul 16, 2026, 10:50 PM
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ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪಾಕ್ ಆರ್ಮಿ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಲಷ್ಕರ್ ಉಗ್ರರಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಿಒಕೆಯ ರಾವಲಾಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ Let ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಜರುಗಿದೆ.
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