/ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನೇ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪಾಕ್ ಆರ್ಮಿ ಕುತಂತ್ರ

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Published: Jul 16, 2026, 10:50 PM|Updated: Jul 16, 2026, 10:50 PM
ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪಾಕ್ ಆರ್ಮಿ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಲಷ್ಕರ್ ಉಗ್ರರಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಿಒಕೆಯ ರಾವಲಾಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ Let ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಜರುಗಿದೆ.

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