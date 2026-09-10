हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಹಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ KPS ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಆಗ್ರಹ: ಹಾವೇರಿಯ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
Published: Sep 10, 2026, 10:25 PM
|
Updated: Sep 10, 2026, 10:25 PM
join
share
ಹಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ KPS ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಆಗ್ರಹ: ಹಾವೇರಿಯ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
Recommended Videos
12:49
10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
13:40
10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
02:41
ಗೋನೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ
02:36
ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
03:03
ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟಿದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
03:04
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಭರ್ತಿ!
12:36
09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
09:41
09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
05:27
ಭೂಪಟದ ರಹಸ್ಯ: ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇ?
05:54
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹1,468 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ!
01:50
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು
02:37
1 ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಫುಡ್, ಡ್ರಗ್ ಐಟಂ ವಶಕ್ಕೆ
Trending
News
Photos
Videos
UPI ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ‘ಟೋಕನೈಸೇಶನ್’ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕನಾಗಬಹುದು; ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಜ್ CEO ತೇಜಿಂದರ್ ವಿರ್ಕ್ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
2
ಅಪರೂಪದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೋಬ್ರಾ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
3
ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನೆಗೆ ಸಹೋದರ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಭೇಟಿ
4
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್, ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಕೇಸ್.. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್
5
5 ಲಕ್ಷ ಮನೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ.. 2037 ಒಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್, CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್