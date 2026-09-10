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Published: Sep 10, 2026, 10:25 PM|Updated: Sep 10, 2026, 10:25 PM
ಹಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ KPS ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಆಗ್ರಹ: ಹಾವೇರಿಯ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

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