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ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ- ಹರ್ಷ
Written By
Bhimappa
Published: Jun 28, 2026, 03:15 PM
|
Updated: Jun 28, 2026, 03:15 PM
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ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಹರ್ಷ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಲೂರು ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ದಂಪತಿ ಮಗ
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