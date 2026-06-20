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ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಕಾಲು; ದುರಂತದಿಂದ ಪಾರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ
Published: Jun 20, 2026, 08:55 PM
|
Updated: Jun 20, 2026, 08:55 PM
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ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಕಾಲು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಜೂನ್ 19, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
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