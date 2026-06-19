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BMTC ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲಿ: ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಮಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
Published: Jun 19, 2026, 05:25 PM
|
Updated: Jun 19, 2026, 05:27 PM
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BMTC ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲಿ: ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಮಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
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Shriman Shri Purushottam Desik Guruji has given a meaningful explanation about the Kundli. For complete details, watch the video above.
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