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ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು: ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಭಾಗ್ಯ
Published: Jul 09, 2026, 10:05 PM
|
Updated: Jul 09, 2026, 10:06 PM
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ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು: ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಭಾಗ್ಯ
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