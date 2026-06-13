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ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಫೋಟೋ
Written By
Bhimappa
Published: Jun 13, 2026, 07:40 PM
|
Updated: Jun 13, 2026, 07:40 PM
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ಯೋಜನೆಯ ಬಜೆಟ್ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿಂದಾಗೇ ಐದು ಸಾವಿರ, ಐದೈನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
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