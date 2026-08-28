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ದುರ್ವ್ಯಸನ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಜೋಳಿಗೆ
Written By
Chetana Devarmani
Published: Aug 28, 2026, 08:10 PM
|
Updated: Aug 28, 2026, 08:10 PM
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ದುರ್ವ್ಯಸನ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಜೋಳಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನ
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