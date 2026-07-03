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Published: Jul 03, 2026, 09:35 PM|Updated: Jul 03, 2026, 10:26 PM

ಪೊಲೀಸರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೋಕ್ಸೊ ಕೇಸ್‌ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ: ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಫಜಲಪುರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

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ಪೊಲೀಸರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೋಕ್ಸೊ ಕೇಸ್‌ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ: ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಫಜಲಪುರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
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