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ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
Written By
Bhimappa
Published: Jun 12, 2026, 06:30 PM
|
Updated: Jun 12, 2026, 06:30 PM
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ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೋಪ ಇದೆ ಯುಡಿಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
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