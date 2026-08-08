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ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 08, 2026, 07:40 PM
|
Updated: Aug 08, 2026, 07:40 PM
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ಆಪರೇಷನ್ ಮುಕ್ತಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರ ರೇಡ್ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಮಾತರ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ
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