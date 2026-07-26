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ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Jul 26, 2026, 11:10 PM
|
Updated: Jul 26, 2026, 11:10 PM
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ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ, ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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