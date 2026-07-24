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ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್
Written By
Bhimappa
Published: Jul 24, 2026, 06:20 PM
|
Updated: Jul 24, 2026, 06:20 PM
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ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ 1 ಕೆ.ಜಿ ತುಪ್ಪ 700 ರೂ.ಗಳಿಂದ 715 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ 1 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಣ್ಣೆ 610 ರೂ.ಗಳಿಂದ 660 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ
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