/ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್‌

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Written ByBhimappa
Published: Jul 24, 2026, 06:20 PM|Updated: Jul 24, 2026, 06:20 PM
ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ 1 ಕೆ.ಜಿ ತುಪ್ಪ 700 ರೂ.ಗಳಿಂದ 715 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ 1 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಣ್ಣೆ 610 ರೂ.ಗಳಿಂದ 660 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ

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