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Published: Jul 15, 2026, 06:25 PM|Updated: Jul 15, 2026, 06:25 PM
ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಖೈದಿಗಳ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಖೈದಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದೃಶ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಲಭ್ಯ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಕಿಟಕಿಯ ರಾಡ್ ಮುರಿದ ಖೈದಿಗಳು

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