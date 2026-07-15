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ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಖೈದಿಗಳ ಎಸ್ಕೇಪ್
Published: Jul 15, 2026, 06:25 PM
|
Updated: Jul 15, 2026, 06:25 PM
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ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಖೈದಿಗಳ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಖೈದಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದೃಶ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಲಭ್ಯ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಕಿಟಕಿಯ ರಾಡ್ ಮುರಿದ ಖೈದಿಗಳು
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