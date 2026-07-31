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ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಕರವೇ ಆಕ್ರೋಶ
Published: Jul 31, 2026, 05:40 PM
|
Updated: Jul 31, 2026, 05:40 PM
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ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದ (Cauvery Dispute) ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರವೇ ರಾಮನಗರಲ್ಲಿ ಇಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
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