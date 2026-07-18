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ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Published: Jul 18, 2026, 10:35 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 10:35 PM
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ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ವಿಚಾರ, ಕಂಬಳ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ರೈತ, ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.
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