/ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

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Published: Jul 18, 2026, 10:35 PM|Updated: Jul 18, 2026, 10:35 PM
ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ವಿಚಾರ, ಕಂಬಳ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ರೈತ, ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

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