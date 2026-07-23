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Published: Jul 23, 2026, 09:35 PM|Updated: Jul 23, 2026, 09:35 PM
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ, ಮಂಡ್ಯದ ಸಂಜಯ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ.

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