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Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 04, 2026, 11:40 PM|Updated: Aug 04, 2026, 11:40 PM
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಣಾ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ

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