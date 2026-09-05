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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನಾ ಸಭೆ
Written By
Bhimappa
Published: Sep 06, 2026, 12:10 AM
|
Updated: Sep 06, 2026, 12:10 AM
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ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಜನರ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಆಂದೋಲನಾ
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