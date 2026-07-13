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ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್
Written By
Chetana Devarmani
Published: Jul 13, 2026, 11:40 PM
|
Updated: Jul 13, 2026, 11:40 PM
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ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ RSS ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಸುದ್ದಿ ಓಡುತ್ತೆ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆ
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