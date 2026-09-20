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Published: Sep 20, 2026, 10:00 PM|Updated: Sep 20, 2026, 10:00 PM
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ, 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ್ರು, ಇದು ಕೇವಲ ಅನೌನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ.

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