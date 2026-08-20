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ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭ
Published: Aug 20, 2026, 10:35 PM
|
Updated: Aug 20, 2026, 10:35 PM
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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಟ ಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ , ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇರಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಕಡೆ ಇಂದು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ
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