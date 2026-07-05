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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಕಾರಣ ಎಂದ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ
Published: Jul 05, 2026, 03:40 PM
|
Updated: Jul 05, 2026, 03:40 PM
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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಕಾರಣ ಎಂದ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ
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