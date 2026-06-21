/ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಬು! ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಜರ್ನಿ?

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Published: Jun 21, 2026, 08:15 PM|Updated: Jun 21, 2026, 08:15 PM
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್‌ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಬು ಅವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

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