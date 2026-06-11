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Published: Jun 11, 2026, 05:45 PM|Updated: Jun 11, 2026, 05:45 PM
ಟಿಎಂಸಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಚಿಕ್ ಬಾರಿಕ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಈವರೆಗೂ ಸಂಸದರ 3 ರಾಜೀನಾಮೆ

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