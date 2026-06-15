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Published: Jun 15, 2026, 11:10 PM|Updated: Jun 15, 2026, 11:10 PM
ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ನಟ, ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಇದೀಗ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಕೆವಿನ್‌ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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